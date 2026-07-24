अमेरिका ने भारत पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगाया है (फाइल तस्वीर)

अमेरिका ने भारत पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगाया, 'जबरन श्रम' के चलते लिया फैसला

लेखन आबिद खान 09:22 am Jul 24, 202609:22 am

क्या है खबर?

अमेरिका ने भारत से आयात होने वाले सामानों पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगाने की घोषणा की है। यह फैसला शुक्रवार से लागू हो गया है। अमेरिका ने कहा कि जबरन श्रम प्रथाओं से संबंधित चिंताओं के कारण ये टैरिफ लगाए जा रहे हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि सभा (USTR) ने भारत समेत 60 देशों पर ये कार्रवाई की है। देशों पर 10 से लेकर 12.5 प्रतिशत तक टैरिफ लगाए गए हैं।