अमेरिका ने भारत पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगाया, 'जबरन श्रम' के चलते लिया फैसला
क्या है खबर?
अमेरिका ने भारत से आयात होने वाले सामानों पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगाने की घोषणा की है। यह फैसला शुक्रवार से लागू हो गया है। अमेरिका ने कहा कि जबरन श्रम प्रथाओं से संबंधित चिंताओं के कारण ये टैरिफ लगाए जा रहे हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि सभा (USTR) ने भारत समेत 60 देशों पर ये कार्रवाई की है। देशों पर 10 से लेकर 12.5 प्रतिशत तक टैरिफ लगाए गए हैं।
बयान
व्यापार प्रतिनिधि बोले- मानवाधिकार हनन को सुधारने की दिशा में पहला कदम
अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जैमीसन ग्रीर ने कहा, "अमेरिका ने लगभग एक सदी से जबरन श्रम से बने उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगा रखा है और इसे सख्ती से लागू करता है। अब हमारे व्यापारिक साझेदारों के लिए भी ऐसा ही करने का समय आ गया है। आज की कार्रवाई मानवाधिकारों के हनन और विकृत व्यापार प्रथा को सुधारने की दिशा में पहला कदम है, जिसका उद्देश्य दुनिया भर के श्रमिकों के कल्याण में सुधार करना है।"