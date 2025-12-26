भारत ने H-1B वीजा में हो रही देरी का मुद्दा अमेरिका के सामने उठाया

जवाब

मंत्रालय ने क्या कहा?

मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, अमेरिकी वीजा अपॉइंटमेंट की तारीख तय करने या उसे बदलने में दिक्कतों का सामना कर रहे नागरिकों से कई शिकायतें मिली हैं। हालांकि, वीजा संबंधी मामले अमेरिकी अधिकार क्षेत्र में हैं, लेकिन भारत ने मुद्दे को दिल्ली और वाशिंगटन डीसी में उठाया है। देरी के कारण लोगों को शिक्षा में व्यवधान सहित कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। सरकार परेशानी कम करने के लिए अमेरिकी अधिकारियों से सक्रिय रूप से बातचीत कर रही है।"