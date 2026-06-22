अमेरिका से भारत के अपाचे हेलीकॉप्टर और M777 हॉवित्जर के रखरखाव के लिए पैकेज को मंजूरी

अमेरिका से भारत के अपाचे हेलीकॉप्टर और M777 हॉवित्जर के रखरखाव के लिए पैकेज को मंजूरी

लेखन गजेंद्र 07:06 pm Jun 22, 202607:06 pm

क्या है खबर?

अमेरिका ने भारत के लिए 42.8 करोड़ डॉलर (करीब 4,440 करोड़ रुपये) से अधिक मूल्य के 2 रक्षा सहायता पैकेज को मंजूरी दी है। इस मंजूरी से भारत के पास पहले से मौजूद M777 अल्ट्रा-लाइट हॉवित्जर तोपखाने और अपाचे अटैक हेलीकॉप्टरों के रखरखाव और परिचालन पर ध्यान दिया जाएगा। प्रस्तावित समझौते में नए हथियारों की बिक्री शामिल नहीं है, बल्कि रसद, तकनीकी सहायता, मरम्मत, प्रशिक्षण और दीर्घकालिक समर्थन से भारतीय सेना के पास मौजूद उपकरणों को बनाए रखना है।