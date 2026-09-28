अमेरिकी राजदूत स्वर्ण मंदिर पहुंचे, बाहर गूंजे खालिस्तान के नारे; पंजाब में सियासी उबाल

प्रतिनिधिमंडल का सिख नेताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया और वे जलियांवाला बाग तथा पार्टीशन म्यूजियम जैसे ऐतिहासिक स्थलों का दौरा भी करेंगे। हालांकि, शहर में स्थानीय प्रशासन और पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे।

कई जगहों पर ट्रैफिक भी डायवर्ट किया गया था क्योंकि खालिस्तान समर्थक प्रदर्शनकारी, जिनमें शिरोमणि अकाली दल (अमृतसर) के कार्यवाहक अध्यक्ष ईमान सिंह मान और पार्टी कार्यकर्ता शामिल थे, गुरुद्वारे के बाहर जमा होकर 'खालिस्तान जिंदाबाद' के नारे लगा रहे थे।

इस व्यवधान के बावजूद, इस दौरे ने इस बात को साबित किया कि दोनों पक्षों के लिए ये सांस्कृतिक संबंध कितने ज़रूरी हैं।