रिपोर्ट में खुलासा: शहरी युवा 2 घंटे से ज्यादा सोशल मीडिया पर, ई-कॉमर्स में महिलाओं का जलवा

ई-कॉमर्स में युवा महिलाएं पुरुषों से आगे निकल रहीं

रिपोर्ट के मुताबिक, 35 साल और उससे ज्यादा उम्र के लोग मनोरंजन के लिए सोशल मीडिया पर रोजाना लगभग 77 मिनट बिताते हैं, जो अन्य आयु वर्गों की तुलना में काफी कम है। वहीं, ऑनलाइन शॉपिंग के मामले में युवा महिलाएं पुरुषों से काफी आगे निकल चुकी हैं। आंकड़ों से पता चलता है कि 18 से 24 साल की महिलाएं अपने पुरुष साथियों के मुकाबले ऑनलाइन शॉपिंग पर करीब 50 प्रतिशत ज्यादा वक्त देती हैं। बड़े शहरों में, 25 से 34 साल की महिलाएं ब्लिंकिट, मीशो और मिंत्रा जैसे प्लेटफॉर्म्स पर पुरुषों की तुलना में अधिक समय बिताती हैं। ऐसे में, ब्रांड्स के लिए यह समझना बेहद जरूरी हो गया है कि उन्हें महिलाओं को ध्यान में रखकर अपनी विज्ञापन और मार्केटिंग रणनीति बनानी होगी।