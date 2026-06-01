रिपोर्ट में खुलासा: शहरी युवा 2 घंटे से ज्यादा सोशल मीडिया पर, ई-कॉमर्स में महिलाओं का जलवा
VTION-IAMAI की एक नई रिपोर्ट से पता चला है कि शहरी युवा सोशल मीडिया पर हर दिन 2 घंटे से भी ज्यादा समय बिता रहे हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार, 18 से 24 साल के युवा सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा सक्रिय रहते हैं, उनका खर्च किया गया समय कुल औसत करीब 98 मिनट से काफी ज्यादा है।
इसके साथ ही, महीने भर में सक्रिय उपयोगकर्ताओं की संख्या में 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिसकी मुख्य वजह 18 से 24 साल के युवाओं का सोशल मीडिया से बढ़ता जुड़ाव है।
ई-कॉमर्स में युवा महिलाएं पुरुषों से आगे निकल रहीं
रिपोर्ट के मुताबिक, 35 साल और उससे ज्यादा उम्र के लोग मनोरंजन के लिए सोशल मीडिया पर रोजाना लगभग 77 मिनट बिताते हैं, जो अन्य आयु वर्गों की तुलना में काफी कम है। वहीं, ऑनलाइन शॉपिंग के मामले में युवा महिलाएं पुरुषों से काफी आगे निकल चुकी हैं। आंकड़ों से पता चलता है कि 18 से 24 साल की महिलाएं अपने पुरुष साथियों के मुकाबले ऑनलाइन शॉपिंग पर करीब 50 प्रतिशत ज्यादा वक्त देती हैं। बड़े शहरों में, 25 से 34 साल की महिलाएं ब्लिंकिट, मीशो और मिंत्रा जैसे प्लेटफॉर्म्स पर पुरुषों की तुलना में अधिक समय बिताती हैं। ऐसे में, ब्रांड्स के लिए यह समझना बेहद जरूरी हो गया है कि उन्हें महिलाओं को ध्यान में रखकर अपनी विज्ञापन और मार्केटिंग रणनीति बनानी होगी।