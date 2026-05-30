उत्तर प्रदेश में बिजली के बिलों में लगा झटका, जून से होगी 10 फीसदी की बढ़ोतरी 

उत्तर प्रदेश में बिजली के बिलों में लगा झटका, जून से होगी 10 फीसदी की बढ़ोतरी
पेट्रोल-डीजल के बाद अब उत्तर प्रदेश में बिजली भी महंगी हो गई है। UP पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (UPPCL) ने घोषणा की है कि जून से प्रदेश में बिजली के बिलों में लगभग 10 फीसदी की बढ़ोतरी होगी।
यह बढ़ोतरी बिजली कंपनियों की बढ़ती लागत की भरपाई के लिए ईंधन समायोजन शुल्क के तौर पर की गई है। यह अतिरिक्त शुल्क बिजली के बिल में अलग से दिखाया जाएगा।
बढ़ोतरी का उपभोक्ताओं ने किया विरोध
इस बढ़ोतरी का असर सभी पर पड़ेगा, चाहे वे आम उपभोक्ता हों या व्यावसायिक प्रतिष्ठान। हालांकि, बिल में कितनी वृद्धि होगी, यह इस्तेमाल की गई बिजली की मात्रा पर निर्भर करेगा।
उपभोक्ता संगठनों ने इस फैसले पर कड़ी आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि लोग पहले से ही बढ़ती महंगाई और लगातार बिजली कटौती से परेशान हैं।
दूसरी तरफ, UPPCL का तर्क है कि यह बढ़ोतरी उसकी वित्तीय स्थिरता बनाए रखने और नियामक दिशा-निर्देशों का पालन करने के लिए आवश्यक है। हालांकि, कई लोगों का मानना है कि जब बिजली की आपूर्ति में सुधार नहीं हो रहा है, तब अधिक भुगतान करना उचित नहीं है।