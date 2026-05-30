अजित कुमार को बड़ा सदमा, पिता के बाद अब मां का साया भी सिर से उठा
क्या है खबर?
साउथ सिनेमा के सुपरस्टार अजित कुमार और उनके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। पिछले साल पिता पी सुब्रमण्यम को खोने के बाद अब अभिनेता की मां मोहिनी कुमार ने भी 30 मई की सुबह 84 वर्ष की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। बढ़ती उम्र और स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों के चलते उन्होंने चेन्नई में आखिरी सांस ली। मां के अचानक चले जाने से अभिनेता और उनका परिवार गहरे सदमे में है।
दुखद
पिछले साल पिता को खोया, अब मां ने भी छोड़ा साथ
अजित की मां पिछले कुछ समय से बढ़ती उम्र से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रही थीं। डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका और उन्होंने अस्पताल में ही आखिरी सांस ली। अजित के परिवार के लिए ये बेहद कठिन समय है, क्योंकि पिछले साल ही उन्होंने अपने पिता पी सुब्रमण्यम को खोया था और अब उनके सिर से मां का साया भी उठ गया है। अजित के माता-पिता हमेशा मीडिया और लाइमलाइट से दूर रहे।
ट्विटर पोस्ट
अजित कुमार की मां नहीं रहीं
நடிகர் @Akracingoffl அவர்களின் தாயார் மோகினி அம்மையார் வயது மூப்பின் காரணமாக உயிரிழந்தார் என்ற செய்தி வேதனையைத் தருகிறது .— Manish (@Manish_Perfect7) May 30, 2026
தாயை இழந்து வாடும் அஜித்குமார் அவர்களின் துயரில் பங்கேற்கிறேன் .
#AjithKumar #Ajith #mohinimani #RIP pic.twitter.com/xuhkLl3EsC
अंतिम संस्कार
चेन्नई में अंतिम संस्कार में शामिल होगा सिर्फ परिवार
अजित की मां रूप से कोलकाता (पश्चिम बंगाल) की रहने वाली थीं। उनकी शादी पी सुब्रमण्यम से हुई, जो पालक्काड़ (केरलम) के रहने वाले थे। उनके 3 बेटे हैं अनूप कुमार, अजीत और अनिल कुमार। पारिवारिक सूत्रों के अनुसार, मोहिनी का अंतिम संस्कार चेन्नई में बेहद निजी तौर पर परिवार के सदस्यों की मौजूदगी में होगा इस दुखद घड़ी में सोशल मीडिया पर फैंस, सितारे और राजनीतिक नेता अजित कुमार और उनके परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं।