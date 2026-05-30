अजित कुमार को बड़ा सदमा, पिता के बाद अब मां का साया भी सिर से उठा

अजित की मां पिछले कुछ समय से बढ़ती उम्र से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रही थीं। डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका और उन्होंने अस्पताल में ही आखिरी सांस ली। अजित के परिवार के लिए ये बेहद कठिन समय है, क्योंकि पिछले साल ही उन्होंने अपने पिता पी सुब्रमण्यम को खोया था और अब उनके सिर से मां का साया भी उठ गया है। अजित के माता-पिता हमेशा मीडिया और लाइमलाइट से दूर रहे।

अंतिम संस्कार

चेन्नई में अंतिम संस्कार में शामिल होगा सिर्फ परिवार

अजित की मां रूप से कोलकाता (पश्चिम बंगाल) की रहने वाली थीं। उनकी शादी पी सुब्रमण्यम से हुई, जो पालक्काड़ (केरलम) के रहने वाले थे। उनके 3 बेटे हैं अनूप कुमार, अजीत और अनिल कुमार। पारिवारिक सूत्रों के अनुसार, मोहिनी का अंतिम संस्कार चेन्नई में बेहद निजी तौर पर परिवार के सदस्यों की मौजूदगी में होगा इस दुखद घड़ी में सोशल मीडिया पर फैंस, सितारे और राजनीतिक नेता अजित कुमार और उनके परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं।