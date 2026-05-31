उत्तर प्रदेश में बिजली हुई महंगी! जून बिल में 10 प्रतिशत सरचार्ज
एक जरूरी सूचना, उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए। अब आपके जून महीने के बिजली बिल में 10 प्रतिशत का अतिरिक्त सरचार्ज लगने वाला है। UPPCL ने जानकारी दी है कि यह अतिरिक्त चार्ज मार्च महीने से कैलकुलेट किया गया है। यह सरचार्ज ट्रांसमिशन चार्ज से जुड़ा हुआ है और राज्य नियामक के दिशानिर्देशों के तहत लगाया गया है। इस फैसले से काफी विवाद खड़ा हो गया है, खासकर तब जब गर्मियों की तपिश में लोग पहले से ही बिजली कटौती से जूझ रहे हैं।
विपक्ष ने सरचार्ज को शासन की नाकामी बताया
विपक्ष के नेता इस सरचार्ज को सरकार की विफलता बता रहे हैं। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने इसे तुरंत हटाने की मांग की है। उनका कहना है कि जो लोग लगातार बिजली कटौती की समस्या झेल रहे हैं, उन पर यह अतिरिक्त बोझ डालना बिल्कुल गलत है। वहीं, समाजवादी पार्टी के सुनील सिंह यादव ने भी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जब जनता बिजली की समस्या से जूझ रही है, ऐसे में दाम बढ़ाना ठीक नहीं है। दूसरी ओर, UPPCL का दावा है कि यह सरचार्ज लगाना बेहद जरूरी है। उनका तर्क है कि इससे बिजली की आपूर्ति सुचारु बनी रहेगी और कंपनी की आर्थिक स्थिति में भी सुधार आएगा। इन तमाम विरोधों के बावजूद, कंपनी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि यह चार्ज सभी उपभोक्ताओं के जून महीने के बिल में शामिल होगा।