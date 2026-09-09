कम फीस, बेहतर भविष्य: जर्मनी बना भारतीय छात्रों का नया अमेरिका

जर्मनी की सरकारी यूनिवर्सिटियों में ट्यूशन फीस बहुत कम होती है, कई बार तो यह शून्य तक भी होती है। इसके अलावा, वहां के मजबूत टेक्निकल प्रोग्राम और पढ़ाई पूरी होने के बाद 18 महीने का जॉब-सीकर वीजा छात्रों को अपनी ओर खींच रहे हैं। इंजीनियरिंग और ऑटोमोटिव जैसे क्षेत्रों में पढ़ाई के लिए वहां खासी दिलचस्पी देखने को मिल रही है। वहीं, अमेरिका की बात करें तो, H-1B वीजा रिजेक्शन रेट ज्यादा होने के कारण वह छात्रों की पसंद से बाहर हो रहा है।