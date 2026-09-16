उत्तर प्रदेश में 11,508 असिस्टेंट टीचर पदों पर भर्ती, आज से आवेदन
क्या आप उत्तर प्रदेश में अपना टीचिंग करियर शुरू करना चाहते हैं? तो यह आपके लिए एक सुनहरा मौका है। UPSSC ने 11,508 असिस्टेंट टीचर (अर्बन) पदों और गैर-सरकारी सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों से जुड़े प्राथमिक वर्गों के 897 असिस्टेंट टीचर पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
इसके साथ ही, 2,607 PGT पदों के लिए रजिस्ट्रेशन भी इसी साल 18 सितंबर से शुरू हो रहे हैं। असिस्टेंट टीचर पदों के लिए आवेदन आज, 16 सितंबर से शुरू हो गए हैं।
वन-टाइम रजिस्ट्रेशन और महत्वपूर्ण तारीखें
आप असिस्टेंट टीचर और PGT दोनों पदों के लिए 17 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं और फीस भी भर सकते हैं। अगर आवेदन में कोई सुधार करना हो, तो असिस्टेंट टीचर पदों के लिए 19 अक्टूबर तक और PGT पदों के लिए 21 अक्टूबर तक यह मौका मिलेगा। परीक्षाएं दिसंबर में होंगी।
साथ ही, आवेदन प्रक्रिया को और आसान बनाने के लिए एक नया वन-टाइम रजिस्ट्रेशन सिस्टम शुरू किया गया है। अब आपको UPSSC की वेबसाइट पर सिर्फ एक बार रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसके बाद आप विज्ञापित पदों के लिए आसानी से आवेदन कर पाएंगे।