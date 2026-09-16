उत्तर प्रदेश में 11,508 असिस्टेंट टीचर पदों पर भर्ती, आज से आवेदन

आप असिस्टेंट टीचर और PGT दोनों पदों के लिए 17 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं और फीस भी भर सकते हैं। अगर आवेदन में कोई सुधार करना हो, तो असिस्टेंट टीचर पदों के लिए 19 अक्टूबर तक और PGT पदों के लिए 21 अक्टूबर तक यह मौका मिलेगा। परीक्षाएं दिसंबर में होंगी।

साथ ही, आवेदन प्रक्रिया को और आसान बनाने के लिए एक नया वन-टाइम रजिस्ट्रेशन सिस्टम शुरू किया गया है। अब आपको UPSSC की वेबसाइट पर सिर्फ एक बार रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसके बाद आप विज्ञापित पदों के लिए आसानी से आवेदन कर पाएंगे।