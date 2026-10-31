उत्तर प्रदेश: नाबालिग के पिता को फंसाने की साजिश में सिपाही गिरफ्तार, खुद उसी के आरोप में काट चुका है जेल
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उत्तर प्रदेश में एक पुलिस सिपाही विशाल भारती के साथ 3 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इन पर एक नाबालिग लड़की के पिता पर बलात्कार का झूठा आरोप लगाने की साजिश रचने का आरोप है। यह पूरा मामला जुलाई 2026 में दर्ज एक शिकायत से शुरू हुआ था, लेकिन बाद में पुलिस की जांच में सामने आया कि यह उस व्यक्ति को फंसाने की एक सोची-समझी साजिश थी।
रिकॉर्ड से खुला मनगढ़ंत आरोप का राज
जब पुलिस ने मामले की और गहराई से जांच की तो पता चला कि आरोप पूरी तरह से मनगढ़ंत थे। कॉल रिकॉर्ड और अन्य सबूतों से साफ तौर पर एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ। जांच में यह भी सामने आया कि विशाल भारती को 2023 में इसी नाबालिग लड़की ने एक दूसरे मामले में आरोपी बनाया था। उस दौरान भारती को सात महीने जेल में भी रहना पड़ा था और वह मामला अभी भी अदालत में चल रहा है।