उत्तर प्रदेश पुलिस का कमाल, AI की मदद से ढूंढी 5 साल से लापता महिला
उत्तर प्रदेश के एक पुलिस कांस्टेबल ने AI की मदद से 5 साल पुराने गुमशुदगी के एक मामले को सुलझाया है।
कांस्टेबल विजय पांडे ने मंजू खरवार को खोज निकाला, जो लगभग 5 साल से लापता थीं। उन्होंने एक पुरानी स्कूल फोटो से उनकी आज की अपडेटेड तस्वीरें बनाने के लिए चैटजीपीटी और गूगल जेमिनी जैसे AI टूल का सहारा लिया। इस तकनीकी मदद की बदौलत, पिछले महीने राजस्थान में उन्हें खोज लिया गया।
पांडे ने परिवार की तस्वीरें और AI का इस्तेमाल किया
इस जुलाई में जब मंजू की माँ ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई और उनके पास कोई हाल की तस्वीर नहीं थी, तब पांडे ने एक नया तरीका अपनाया। उन्होंने परिवार की पुरानी तस्वीरों और AI टूल का इस्तेमाल करके यह अंदाज़ा लगाया कि मंजू अब कैसी दिखती होंगी।
इन नई तस्वीरों के साथ-साथ मुखबिरों से मिली जानकारी और जमीनी जांच की वजह से, पुलिस उन्हें ढूंढने में कामयाब हो पाई। पांडे के इस प्रयास के लिए उन्हें आला अधिकारियों से खूब सराहना मिली और साथ ही नकद इनाम भी दिया गया।