इस जुलाई में जब मंजू की माँ ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई और उनके पास कोई हाल की तस्वीर नहीं थी, तब पांडे ने एक नया तरीका अपनाया। उन्होंने परिवार की पुरानी तस्वीरों और AI टूल का इस्तेमाल करके यह अंदाज़ा लगाया कि मंजू अब कैसी दिखती होंगी।

इन नई तस्वीरों के साथ-साथ मुखबिरों से मिली जानकारी और जमीनी जांच की वजह से, पुलिस उन्हें ढूंढने में कामयाब हो पाई। पांडे के इस प्रयास के लिए उन्हें आला अधिकारियों से खूब सराहना मिली और साथ ही नकद इनाम भी दिया गया।