प्रधानमंत्री मोदी के 75वें जन्मदिन पर तिरुपति में अद्भुत नजारा, लगाया गया 75 फीट का कटआउट

तिरुपति के श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय के तारकरामा स्टेडियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक विशाल 75 फीट ऊंचा कटआउट लगाया गया है। यह कटआउट 'सेवा संकल्प अभियान' के तहत लगाया गया है।

प्रधानमंत्री मोदी के 75वें जन्मदिन और सार्वजनिक सेवा में उनके 25 साल पूरे होने का जश्न मनाने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। इस खास मौके पर पनथला सुरेश समेत कई भाजपा नेता भी मौजूद रहे।