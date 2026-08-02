भिवंडी: 10 जिंदगियां निगल गया असुरक्षित कोहिनूर अपार्टमेंट, मालिक फरार

नगर निगम के अधिकारियों ने लोगों को इमारत खाली करने के लिए कई बार चेतावनी दी थी, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। अनाधिकृत मरम्मत के काम से इमारत के मुख्य खंभे कमजोर हो गए थे, और इसी वजह से इमारत ढह गई।

इस बिल्डिंग का मालिक बिलाल अहमद अबूबकर खान है, जो अब देश छोडकर भाग चुका है। वहीं, ठेकेदार अशोक के बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं है; कुछ रिपोर्टों के अनुसार वह इस हादसे में बच नहीं पाया है। पुलिस अब इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या नगर निगम के अधिकारियों ने सुरक्षा नियमों को लागू करने में लापरवाही की थी।