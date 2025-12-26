उन्नाव बलात्कार पीड़िता ने परिवार के साथ हाई कोर्ट के बाहर प्रदर्शन किया, पुलिस ने खदेड़ा
क्या है खबर?
उन्नाव बलात्कार मामले में दोषी भाजपा के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत मिलने से नाराज पीड़िता ने परिवार के साथ शुक्रवार को दिल्ली हाई कोर्ट के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान पीड़िता को महिला अधिकार कार्यकर्ताओं का भी साथ मिला है। उन्होंने पीड़िता के साथ कोर्ट के बाहर इकट्ठा होकर नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने कोर्ट के बाहर प्रदर्शन करने से मना किया और उन्हें जंतर-मंतर जाने का निर्देश दिया।
प्रदर्शन
कोर्ट के सुरक्षाकर्मियों से झड़प
पीड़िता ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ प्रदर्शन करने का निर्णय लिया था। हाई कोर्ट ने सेंगर को जमानत देने के साथ उनकी उम्रकैद की सजा भी निलंबित कर दी है। कोर्ट के बाहर प्रदर्शन के दौरान उनकी सुरक्षाकर्मियों के साथ संक्षिप्त झड़प भी हुई। सुरक्षाकर्मियों ने उनसे कहा कि कोर्ट के गेट पर प्रदर्शन की अनुमति नहीं है और उन्हें वहां से हटने के लिए कहा। बता दें, पीड़िता को इंडिया गेट से भी हटाया गया था।
ट्विटर पोस्ट
पीड़िता का प्रदर्शन
#WATCH दिल्ली: उन्नाव रेप मामले में कुलदीप सिंह सेंगर को सशर्त ज़मानत देने के दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ कोर्ट के बाहर लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। pic.twitter.com/QBsebjGdNT— ANI_HindiNews (@AHindinews) December 26, 2025