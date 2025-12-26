उन्नाव बलात्कार पीड़िता ने परिवार के साथ हाई कोर्ट के बाहर प्रदर्शन किया, पुलिस ने खदेड़ा

प्रदर्शन

कोर्ट के सुरक्षाकर्मियों से झड़प

पीड़िता ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ प्रदर्शन करने का निर्णय लिया था। हाई कोर्ट ने सेंगर को जमानत देने के साथ उनकी उम्रकैद की सजा भी निलंबित कर दी है। कोर्ट के बाहर प्रदर्शन के दौरान उनकी सुरक्षाकर्मियों के साथ संक्षिप्त झड़प भी हुई। सुरक्षाकर्मियों ने उनसे कहा कि कोर्ट के गेट पर प्रदर्शन की अनुमति नहीं है और उन्हें वहां से हटने के लिए कहा। बता दें, पीड़िता को इंडिया गेट से भी हटाया गया था।