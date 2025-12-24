दिल्ली में उन्नाव रेप पीड़िता और उनकी मां को प्रदर्शन से रोका गया, बदसलूकी की गई

दिल्ली में उन्नाव रेप पीड़िता और उनकी मां को बुधवार को सुरक्षा बलों ने मीडिया से बात करने से रोक दिया और प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं दी। पीड़िता और उसकी मां और वकील-कार्यकर्ता योगिता भयाना ने भाजपा के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत और उम्रकैद की सजा निलंबित होने के खिलाफ प्रदर्शन की योजना बनाई थी। उन्हें मंगलवार रात को इंडिया गेट के पास से हिरासत में लिया गया था।

बदसलूकी परिवार के साथ बदसलूकी का आरोप दरअसल, मंगलवार रात को पीड़िता ने इंडिया गेट पर विरोध प्रदर्शन किया था, तभी उन्हें जबरन हिरासत में ले लिया गया। बुधवार सुबह मां-बेटी और वकील को मंडी हाउस में मीडिया से बात करनी थी, लेकिन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) की सुरक्षा में चल रही बस मंडी हाउस पर नहीं रुकी। NDTV के मुताबिक, उन्हें इंडिया गेट और मंडी हाउस पर विरोध-प्रदर्शन की अनुमति नहीं थी। सुरक्षा बल को उन्हें जंतर-मंतर ले जाना था या घर वापस भेजना था।

आरोप सुरक्षा बल के जवान कोहनी मारते दिखे रिपोर्ट के मुताबिक, पीड़िता की मां चलती बस की गेट पर दिखीं। उन्हें CRPF के जवान कोहनी मारते दिखे। बस में एक भी महिला कर्मी नहीं थीं। जवान पीड़िता की मां को बस से कूदने के लिए उकसा रहे थे और उनकी मांग चलती बस से कूद गईं। उनकी मां ने कहा, "हमें न्याय नहीं मिला। मेरी बेटी को बंधक बनाया गया है। वे हमें मारना चाहते हैं। जवान बच्ची को ले गए और मुझे सड़क पर छोड़ दिया।"

Advertisement

नाराजगी राहुल गांधी ने घटना पर नाराजगी जताई कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने घटना को लेकर एक्स पर लिखा, 'क्या एक गैंगरेप पीड़िता के साथ ऐसा व्यवहार उचित है? क्या उसकी गलती ये है कि वो न्याय के लिए अपनी आवाज़ उठाने की हिम्मत कर रही है? उसके अपराधी (पूर्व भाजपा विधायक) को ज़मानत मिलना बेहद निराशाजनक और शर्मनाक है। खासकर तब, जब पीड़िता को बार-बार प्रताड़ित किया जा रहा हो, और वो डर के साए में जी रही हो। पीड़िता को सम्मान, सुरक्षा और न्याय मिलना चाहिए।'

Advertisement

ट्विटर पोस्ट राहुल गांधी ने अपना बयान दिया क्या एक गैंगरेप पीड़िता के साथ ऐसा व्यवहार उचित है?



क्या उसकी “गलती” ये है कि वो न्याय के लिए अपनी आवाज़ उठाने की हिम्मत कर रही है?



उसके अपराधी (पूर्व BJP MLA) को ज़मानत मिलना बेहद निराशाजनक और शर्मनाक है - खासकर तब, जब पीड़िता को बार-बार प्रताड़ित किया जा रहा हो, और वो डर के… https://t.co/BZqrVNXMOy — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) December 24, 2025