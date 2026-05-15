उन्नाव बलात्कार मामला: पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सेंगर की आजीवन कारावास की सजा बहाल

आपत्ति

हाई कोर्ट की टिप्पणी पर भी सुप्रीम कोर्ट को आपत्ति

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की उस पूर्व प्रथम दृष्टया टिप्पणी पर भी आपत्ति जताई, जिसमें कहा गया था कि POCSO के तहत गंभीर यौन उत्पीड़न का अपराध सेंगर के खिलाफ नहीं बनता है। सेंगर की सजा निलंबित करने में यह प्रमुख आधार था। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस दृष्टिकोण से कड़ी असहमति जताई। गौरतलब है कि POCSO के तहत, अगर किसी लोक सेवक द्वारा यौन उत्पीड़न किया जाता है तो वह गंभीर यौन उत्पीड़न बनता है।