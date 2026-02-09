पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर को नहीं मिली जमानत, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका दिल्ली हाई कोर्ट भेजा

सुनवाई

याचिका में दी है सजा को चुनौती

लाइव लॉ के मुताबिक, भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत, जॉयमाल्य बागची और एनवी अंजारी की पीठ ने सोमवार को सेंगर की याचिका पर सुनवाई की। याचिका में सेंगर ने उन्नाव बलात्कार पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत से जुड़े मामले में अपनी दोषसिद्धि और 10 साल की सजा को चुनौती दी है। बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने 19 जनवरी को पारित आदेश में मृत्युदंड के मामले में उनकी सजा को निलंबित करने से इनकार किया था।