उन्नाव बलात्कार मामला: दिल्ली हाई कोर्ट ने भाजपा के पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर को जमानत दी

जमानत सेंगर को दिल्ली में ही रहना होगा हाई कोर्ट ने सेंगर को आदेश दिया कि वह पीड़िता के 5 किलोमीटर के दायरे में न आए और जमानत की अवधि के दौरान दिल्ली में ही रहे। कोर्ट ने कहा कि अगर किसी भी शर्त का उल्लंघन किया जाता है तो जमानत तुरंत रद्द कर दी जाएगी। बता दें कि लंबित अपील में निचली अदालत के उस फैसले को चुनौती दी गई है जिसमें सेंगर को 17 वर्षीय लड़की के बलात्कार के लिए दोषी ठहराया गया है।

मामला क्या है मामला? उन्नाव में एक नाबालिग लड़की को 11-20 जून, 2017 के बीच सेंगर द्वारा अगवा कर बलात्कार किया गया था। इसके बाद उसे 60,000 रुपये में बेच दिया गया, जिसके बाद उसे माखी पुलिस स्टेशन से बरामद किया गया। पीड़िता को सेंगर के निर्देश पर पुलिस अधिकारियों द्वारा धमकाया गया और चेतावनी दी गई कि वह इस बारे में कुछ न बोले। बाद में उसके खिलाफ POCSO के तहत FIR हुई और इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर गिरफ्तार किया गया।

