दिल्ली: साहिल जैन के घर पर गोलीबारी, लॉरेंस बिश्नोई की धमकी और जबरन वसूली से जुड़े तार?

दिल्ली: साहिल जैन के घर पर गोलीबारी, लॉरेंस बिश्नोई की धमकी और जबरन वसूली से जुड़े तार?
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दिल्ली के पीतमपुरा इलाके में साहिल जैन, जिसे 'गूगल' के नाम से भी जाना जाता है, उसके घर पर 2 अज्ञात मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने 6 गोलियां चलाईं। ये गोलियां घर की दीवार और खड़ी एक कार पर लगीं, लेकिन गनीमत रही कि किसी को चोट नहीं आई। एक वीडियो में बदमाश घर के पास खड़ी एक कार पर गोलियां चलाते हुए दिख रहे हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
पुलिस जबरन वसूली के दृष्टिकोण से कर रही जांच
जैन पर कॉल सेंटर चलाने का भी आरोप है। साल 2021 में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने उसे धमकी दी थी। बिश्नोई ने अपने मैसेज में कहा था कि "तुम्हें और तुम्हारे परिवार को कच्चा चबा जाऊंगा"। यह धमकी उस वक्त सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हुई थी। अब पुलिस यह जांच कर रही है कि क्या इस पुरानी धमकी का ताजा फायरिंग की घटना से कोई संबंध है और क्या इसके पीछे जबरन वसूली की कोशिश हो सकती है।