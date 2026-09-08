दिल्ली की हवा 20 प्रतिशत साफ होगी? UN रिपोर्ट ने बताया 'मंत्र'

अगर इन कामों में 8 साल की देरी होती है, तो प्रदूषण में कमी का यह आंकड़ा सिर्फ 10 प्रतिशत तक सिमट जाएगा। रिपोर्ट यह भी चेताती है कि अगर हमने देर की, तो ज्यादा लोग बीमार पड़ेंगे और इस दौरान लोगों की सेहत पर बहुत बुरा असर होगा।

इसके अलावा, हर साल की देरी से दुनिया को 1.5 ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा के फायदे का नुकसान होता है। इसलिए, इन मामलों में तेजी दिखाना सिर्फ स्वास्थ्य के लिए ही बेहतर नहीं, बल्कि हर किसी के भविष्य के लिए भी समझदारी भरा कदम है।