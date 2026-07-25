केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी को मिला शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार, राष्ट्रपति ने दी मंजूरी

प्रधान ने शनिवार दोपहर में CJP के नेतृत्व में हो रहे छात्रों के भारी विरोध प्रदर्शन को देखते हुए इस्तीफा दे दिया था। छात्र लगातार उनके इस्तीफे की मांग पर अडे़ हुए थे।

प्रधान ने इस्तीफा के साथ छात्रों के नाम एक भावुक पत्र लिखा और कहा कि भारत के एक भी विद्यार्थी का भविष्य कानूनी पेचीदगियों में ना उलझे और वह करियर बनाने पर फोकस करें, इसी बात पर विचार करते हुए उन्होंने अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री को भेजा है।