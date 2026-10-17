केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी ने गन्ना किसानों से की आंदोलन बंद करने की अपील, दिया यह आश्वासन

केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी ने गन्ना किसानों से अपील की है कि वे अपना विरोध-प्रदर्शन फिलहाल रोक दें और त्योहार पर अपने घरों को लौट जाएं। उन्होंने किसानों को भरोसा दिलाया कि उनकी समस्याओं पर गंभीरता से ध्यान दिया जा रहा है। जोशी ने यह भी बताया कि अगर किसान सहयोग करें, तो 4-5 दिनों के भीतर एक कमेटी उनके मुद्दों पर गौर करने के लिए वहां पहुंच सकती है।