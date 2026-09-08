नितिन गडकरी का कड़ा रुख, अब पॉइंट सिस्टम से रद्द होगा ड्राइविंग लाइसेंस

जो ड्राइवर नियम कायदों का अच्छे से पालन करते हैं, उन्हें कुछ फायदे मिल सकते हैं। इसमें इंश्योरेंस कंपनियों से मिलने वाले फायदे भी शामिल हो सकते हैं। वहीं, जो लोग बार-बार नियम तोड़ेंगे, उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सरकार इसके साथ ही 1,600 नए ड्राइवर ट्रेनिंग सेंटर भी शुरू कर रही है। अगले साल कार सुरक्षा मानकों को बेहतर बनाने के लिए भारत NCAP 2.0 भी लॉन्च किया जाएगा। इतना ही नहीं, सरकार पुरानी गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए कुछ डिवाइस भी टेस्ट कर रही है। मतलब, सुरक्षित सड़कें और साफ हवा, दोनों पर ही सरकार का ध्यान है।