नितिन गडकरी का कड़ा रुख, अब पॉइंट सिस्टम से रद्द होगा ड्राइविंग लाइसेंस

नितिन गडकरी का कड़ा रुख, अब पॉइंट सिस्टम से रद्द होगा ड्राइविंग लाइसेंस
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ट्रैफिक नियमों को तोड़ने पर एक नया पॉइंट सिस्टम लाने का ऐलान किया है। इस सिस्टम के तहत अगर आप नियम तोड़ते हैं, तो आपके ड्राइविंग लाइसेंस या गाड़ी के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट से पॉइंट कम हो जाएंगे। अगर बहुत सारे पॉइंट कम हो जाते हैं, तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द भी हो सकता है। इसका मकसद क्या है? भारतीय सड़कों को सुरक्षित बनाना और सभी को ज्यादा जिम्मेदारी से गाड़ी चलाने के लिए प्रेरित करना।
सरकार दे रही है प्रोत्साहन और सुरक्षा अपग्रेड
जो ड्राइवर नियम कायदों का अच्छे से पालन करते हैं, उन्हें कुछ फायदे मिल सकते हैं। इसमें इंश्योरेंस कंपनियों से मिलने वाले फायदे भी शामिल हो सकते हैं। वहीं, जो लोग बार-बार नियम तोड़ेंगे, उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सरकार इसके साथ ही 1,600 नए ड्राइवर ट्रेनिंग सेंटर भी शुरू कर रही है। अगले साल कार सुरक्षा मानकों को बेहतर बनाने के लिए भारत NCAP 2.0 भी लॉन्च किया जाएगा। इतना ही नहीं, सरकार पुरानी गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए कुछ डिवाइस भी टेस्ट कर रही है। मतलब, सुरक्षित सड़कें और साफ हवा, दोनों पर ही सरकार का ध्यान है।