नितिन गडकरी ने दिल्ली-NCR के लिए बनाई 1.04 लाख करोड़ रुपये की योजना, मिलेगी ट्रैफिक जाम से निजात

इस बड़ी योजना में कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स को शामिल किया गया है। इनमें DND फ्लाईवे, फरीदाबाद और सोहना को जोड़ने वाला एक नया छह लेन का कॉरिडोर बनाना शामिल है। शिव मूर्ति के पास एक बड़ी टनल भी तैयार की जाएगी, जो द्वारका एक्सप्रेसवे (NH-248BB) और NH 48 को वसंत कुंज के नेल्सन मंडेला मार्ग से जोड़ेगी। इसके साथ ही, आश्रम चौक से बदरपुर बॉर्डर और महरौली-गुरुग्राम रोड जैसे बेहद व्यस्त इलाकों की सड़कों को भी बेहतर बनाया जाएगा। इन सभी प्रोजेक्ट्स की अंतिम लागत और इन्हें पूरा करने में लगने वाले समय का फैसला एक विस्तृत अध्ययन के बाद ही तय होगा।