दिल्ली में 13 नए मेट्रो स्टेशन बनाने की मंजूरी, केंद्र सरकार ने लिया फैसला

केंद्र सरकार ने दिल्ली में 13 नए मेट्रो स्टेशन बनाने की मंजूरी दे दी है। यह फैसला बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लिया गया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बैठक के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि कैबिनेट ने दिल्ली मेट्रो के चरण 5A को मंजूरी दी है, जिसमें 13 स्टेशन होंगे। उन्होंने बताया कि 12,015 करोड़ रुपये की लागत से 16 किलोमीटर लंबी नई मेट्रो लाइन बिछाई जाएगी।

दिल्ली मेट्रो दिल्ली मेट्रो का नेटवर्क होगा 400 किलोमीटर पार नई मेट्रो लाइन के बनते ही दिल्ली मेट्रो का नेटवर्क 400 किलोमीटर का आंकड़ा पार कर जाएगा। अभी दिल्‍ली में मेट्रो ऑपरेशनल नेटवर्क बढ़कर 394.24 किमी तक पहुंचा है। मंत्री ने बताया कि दिल्ली में 23 साल बाद मेट्रो एक लाइन से बढ़कर 12 मेट्रो लाइन तक पहुंच गया है। दिल्ली में कुल मेट्रो स्टेशन की संख्या 289 हो गई है। 13 नए स्टेशन बनने से आंकड़ा 300 पार कर जाएगा।

विस्तार 10 भूमिगत और 3 उपरिगामी स्टेशन होंगे मेट्रो के 5A चरण में कुल 13 स्टेशन होंगे, जिसमें 10 भूमिगत और 3 उपरिगामी हैं। प्रोजेक्ट नई दिल्ली को पुरानी दिल्ली से सीधे जोड़ेगा। निर्माण 3 साल में पूरा होगा। इसमें एक कॉरिडोर आरके आश्रम मार्ग से इंद्रप्रस्थ तक 9.913 किमी, दूसरा एयरोसिटी से IGD एयरपोर्ट टी-1 तक 2.263 किमी और तीसरा कॉरिडोर तुगलकाबाद से कालिंदी कुंज तक 3.9 किमी का होगा। दिल्ली मेट्रो में रोजाना 65 लाख यात्री सफर करते हैं। व्यस्त दिनों में संख्या 80 लाख है।

