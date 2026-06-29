पश्चिम बंगाल में UCC विधेयक: क्या बदलेंगे शादी, तलाक और विरासत के नियम?
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पश्चिम बंगाल ने समान नागरिक संहिता (UCC) विधेयक पेश किया है। इसका उद्देश्य अलग-अलग धर्मों के निजी कानूनों को हटाकर सभी के लिए एक साझा कानूनी ढांचा तैयार करना है। अगर यह विधेयक पारित हो जाता है, तो शादी, तलाक, विरासत, गोद लेने और उत्तराधिकार जैसे मामलों में सभी के लिए एक जैसे नियम लागू होंगे। इससे परिवार से जुड़े मामलों में किसी भी धर्म के लोगों के लिए अलग कानून नहीं रहेगा।
लैंगिक समानता और सामाजिक न्याय की दिशा में UCC
इस विधेयक को लैंगिक समानता और सामाजिक न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के तौर पर देखा जा रहा है। अब परिवार के मामलों में धर्म या लिंग के आधार पर अलग-अलग नियम नहीं होंगे। गौरतलब है कि उत्तराखंड और गुजरात जैसे राज्यों ने भी पिछले कुछ सालों में अपने-अपने UCC प्रारूप पेश किए हैं।