पश्चिम बंगाल में UCC विधेयक: क्या बदलेंगे शादी, तलाक और विरासत के नियम? देश Jun 29, 2026

पश्चिम बंगाल ने समान नागरिक संहिता (UCC) विधेयक पेश किया है। इसका उद्देश्य अलग-अलग धर्मों के निजी कानूनों को हटाकर सभी के लिए एक साझा कानूनी ढांचा तैयार करना है। अगर यह विधेयक पारित हो जाता है, तो शादी, तलाक, विरासत, गोद लेने और उत्तराधिकार जैसे मामलों में सभी के लिए एक जैसे नियम लागू होंगे। इससे परिवार से जुड़े मामलों में किसी भी धर्म के लोगों के लिए अलग कानून नहीं रहेगा।