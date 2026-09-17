पश्चिम बंगाल: 1.58 करोड़ महिलाओं के खाते में आएंगे 3,000 रुपये

पिछले महीने की तुलना में इस योजना में अब 10 लाख और महिलाओं को शामिल किया गया है। अब इसमें 25 से 60 साल की उम्र वाली महिलाएं आती हैं, लेकिन स्थायी सरकारी नौकरी करने वाली और इनकम टैक्स चुकाने वाली महिलाएं इसमें शामिल नहीं हैं।

जिन महिलाओं के दस्तावेज सत्यापित हो चुके हैं और बैंक खाते की जानकारी सही है, उन्हें इस महीने का भुगतान उनके खातों में मिल जाएगा। बढ़ती हुई संख्या बताती है कि पश्चिम बंगाल में महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता के लिए यह सहायता कितनी महत्वपूर्ण है।