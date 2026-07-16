हर हफ्ते 1 लाख घरों को मुफ्त बिजली, प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना ने पकड़ी रफ्तार

सोलर अपनाने के मामले में गुजरात सबसे आगे है। यहां 10 लाख से भी ज्यादा घरों में सोलर पैनल लग चुके हैं। इसके बाद महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश का नंबर आता है। 3 किलोवाट से बड़े सिस्टम के लिए परिवारों को 78,000 रुपये की सब्सिडी मिल सकती है। इससे स्वच्छ ऊर्जा और भी सस्ती हो रही है। यह कदम भारत को अपने ग्रीन एनर्जी लक्ष्यों को तेजी से पाने में मदद कर रहा है, साथ ही परिवारों के बिजली बिलों में भी कटौती कर रहा है।