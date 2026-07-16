हर हफ्ते 1 लाख घरों को मुफ्त बिजली, प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना ने पकड़ी रफ्तार
देश
प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जो फरवरी 2024 में शुरू हुई थी, अब तेजी से रफ्तार पकड़ रही है। इस योजना के तहत हर हफ्ते करीब 1 लाख घर अपनी छतों पर रूफटॉप सोलर सिस्टम लगवा रहे हैं। इस योजना का लक्ष्य मार्च 2027 तक 1 करोड़ घरों तक पहुंचना है। अभी तक 46.5 लाख परिवारों के बिजली के खर्च में काफी बचत हुई है।
गुजरात में सबसे ज्यादा सोलर, 78,000 रुपये की सब्सिडी
सोलर अपनाने के मामले में गुजरात सबसे आगे है। यहां 10 लाख से भी ज्यादा घरों में सोलर पैनल लग चुके हैं। इसके बाद महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश का नंबर आता है। 3 किलोवाट से बड़े सिस्टम के लिए परिवारों को 78,000 रुपये की सब्सिडी मिल सकती है। इससे स्वच्छ ऊर्जा और भी सस्ती हो रही है। यह कदम भारत को अपने ग्रीन एनर्जी लक्ष्यों को तेजी से पाने में मदद कर रहा है, साथ ही परिवारों के बिजली बिलों में भी कटौती कर रहा है।