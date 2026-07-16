अमेरिका में भारतीयों की अवैध घुसपैठ घटी, 2023 के बाद 69 प्रतिशत कमी 

हिंदुस्तान टाइम्स ने अमेरिकी सीमा शुल्क और सीमा सुरक्षा (CBP) के आंकड़ों से बताया कि अमेरिका की दोनों जमीनी सीमाओं पर अवैध घुसपैठ में भारी कमी आई है।

मेक्सिको से दक्षिण-पश्चिमी सीमा पार करने की कोशिश कर रहे भारतीय प्रवासियों के साथ आमना-सामना 99 प्रतिशत की गिरावट आई है, जबकि कनाडा के साथ उत्तरी सीमा पर ऐसी घटनाओं में 91 प्रतिशत की कमी आई है।

CBP अमेरिकी सरकार के वित्तीय वर्ष, अक्टूबर से सितंबर तक आंकड़ों का संग्रह करता है।