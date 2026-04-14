CBSE 10वीं में ऐतिहासिक बदलाव: NEP से मिलेगा नंबर सुधारने का दूसरा मौका!

CBSE की दोहरी परीक्षा प्रणाली से मिलेगा सुधार का विकल्प

CBSE की नई दोहरी परीक्षा प्रणाली से छात्रों को मुख्य परीक्षा के साथ-साथ एक वैकल्पिक सुधार परीक्षा का भी मौका मिलेगा। अगर कोई छात्र अपने पहले अंकों से संतुष्ट है, तो वह इन्हीं अंकों के आधार पर 11वीं में दाखिला ले सकेगा, उसे दोबारा परीक्षा देने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन, अगर छात्र तीन विषयों (जैसे विज्ञान या गणित) में बेहतर अंक हासिल करना चाहता है, तो उसे दूसरा मौका दिया जाएगा। इन सुधार परीक्षाओं के नतीजे जून में मेरिट सर्टिफिकेट के साथ घोषित किए जाएंगे। दोनों ही राउंड की परीक्षाओं के बाद सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की सुविधा भी उपलब्ध होगी।