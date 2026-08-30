219 जिंदगियां बचाईं, 100 लापता: मुख्यमंत्री विजय के निर्देश पर तमिलनाडु का नेपाल में बड़ा बचाव अभियान
तमिलनाडु ने नेपाल में बाढ़ में फंसे 219 स्थानीय लोगों को सुरक्षित निकालकर एक बड़ा बचाव अभियान चलाया है। राज्य सरकार ने भारतीय और नेपाली अधिकारियों के साथ तालमेल बिठाने के लिए दिल्ली में एक वॉर रूम बनाया था।
यह सब मुख्यमंत्री जोसेफ विजय के सीधे निर्देश पर हुआ। अब 31 अगस्त की रात तक इन सभी 219 बचाए गए लोगों को घर वापस लाने की कोशिशें तेजी से चल रही हैं।
करीब 100 लोग अभी भी लापता
बचाए गए लोगों में से 21 तो पहले ही चेन्नई पहुंच चुके हैं। वहीं 150 लोगों का एक और समूह चीनी सीमा पार करने के बाद अलग-अलग उड़ानों से अपने वतन लौट रहा है। दुखद बात यह है कि अभी भी लगभग 100 लोग लापता बताए जा रहे हैं, जिनमें करीब 50 महादेवी तीर्थयात्री भी शामिल हैं।
दोनों देशों के 15,000 से ज्यादा बचावकर्मी हेलीकॉप्टरों और मेडिकल टीमों के साथ खोज अभियान चला रहे हैं, जबकि उनके परिवार बेसब्री से उनके बारे में जानकारी का इंतजार कर रहे हैं।