219 जिंदगियां बचाईं, 100 लापता: मुख्यमंत्री विजय के निर्देश पर तमिलनाडु का नेपाल में बड़ा बचाव अभियान

बचाए गए लोगों में से 21 तो पहले ही चेन्नई पहुंच चुके हैं। वहीं 150 लोगों का एक और समूह चीनी सीमा पार करने के बाद अलग-अलग उड़ानों से अपने वतन लौट रहा है। दुखद बात यह है कि अभी भी लगभग 100 लोग लापता बताए जा रहे हैं, जिनमें करीब 50 महादेवी तीर्थयात्री भी शामिल हैं।

दोनों देशों के 15,000 से ज्यादा बचावकर्मी हेलीकॉप्टरों और मेडिकल टीमों के साथ खोज अभियान चला रहे हैं, जबकि उनके परिवार बेसब्री से उनके बारे में जानकारी का इंतजार कर रहे हैं।