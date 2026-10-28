पहले अग्निवीर बैच की जल्द होगी विदाई, जानिए जरुरी बातें

सेवा के बाद अग्निवीरों का जीवन आसान हो, इसके लिए उन्हें कई तरह की मदद दी जा रही है। उन्हें केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs) में कांस्टेबल (जनरल ड्यूटी) और असम राइफल्स में राइफलमैन के पदों पर 50 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। इसके अलावा, कुछ परीक्षाओं से भी उन्हें छूट दी जाएगी।

महाराष्ट्र, असम और गुजरात जैसे कई राज्य भी नौकरी में आरक्षण के साथ-साथ भर्ती में विशेष छूट दे रहे हें। इन पूर्व अग्निवीरों को राज्य पुलिस बलों, भारतीय रेलवे और रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों में नौकरी के लिए आवेदन करने का मौका मिलेगा। इस तरह, सेना में मिली उनकी ट्रेनिंग नए करियर में भी काम आएगी।