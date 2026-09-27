मणिपुर: शांति वार्ता के बीच उपमुख्यमंत्री के पति पर गंभीर आरोप, UNC ने मांगा इस्तीफा और गिरफ्तारी

मणिपुर से एक बड़ी खबर सामने आई है। यूनाइटेड नागा काउंसिल (UNC) ने उपमुख्यमंत्री नेम्चा किपगेन से इस्तीफे की मांग की है। इसके साथ ही, उनके पति थांगबोई किपगेन को गिरफ्तार करने की भी मांग रखी गई है।

यह मामला असम में हुई शांति वार्ता के दौरान उठा। इस वार्ता में राज्य और केंद्र सरकार, दोनों के प्रतिनिधि शामिल थे। शांति वार्ता में मौजूद नेता नागा और कुकी समुदायों के बीच चल रहे तनाव को कम करने की कोशिश में लगे हैं।