मणिपुर: शांति वार्ता के बीच उपमुख्यमंत्री के पति पर गंभीर आरोप, UNC ने मांगा इस्तीफा और गिरफ्तारी
मणिपुर से एक बड़ी खबर सामने आई है। यूनाइटेड नागा काउंसिल (UNC) ने उपमुख्यमंत्री नेम्चा किपगेन से इस्तीफे की मांग की है। इसके साथ ही, उनके पति थांगबोई किपगेन को गिरफ्तार करने की भी मांग रखी गई है।
यह मामला असम में हुई शांति वार्ता के दौरान उठा। इस वार्ता में राज्य और केंद्र सरकार, दोनों के प्रतिनिधि शामिल थे। शांति वार्ता में मौजूद नेता नागा और कुकी समुदायों के बीच चल रहे तनाव को कम करने की कोशिश में लगे हैं।
UNC ने थांगबोई किपगेन पर हमलों का आरोप लगाया
UNC का आरोप है कि कुकी नेशनल फ्रंट के प्रमुख थांगबोई किपगेन ने नागा समुदाय के लोगों पर हमला करने की योजना तैयार की थी। इसके अलावा, UNC यह भी मांग कर रही है कि थांगबोई किपगेन के संगठन को आतंकवादी समूह घोषित किया जाए।
इन वार्ताओं के बाद, UNC ने मणिपुर में अपनी आर्थिक नाकेबंदी को फिलहाल रोकने पर सहमति जताई है। इस बीच, पुलिस हाल ही में हुई हिंसा की जांच करेगी।