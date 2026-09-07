आगरा में गड्ढे में फंसी एंबुलेंस, अजन्मे बच्चे की दर्दनाक मौत

आगरा के गड़बर गांव से एक दिल दहला देने वाली खबर आई है। यहां एक गर्भवती महिला को प्रसव पीड़ा हुई और उसे एंबुलेंस से अस्पताल ले जाया जा रहा था। लेकिन रास्ते में बारिश से खराब हो चुकी सड़क पर एंबुलेंस एक बड़े गड्ढे में फंस गई।

गांव वाले मदद के लिए फौरन दौड़े और एंबुलेंस को निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं निकली। काफी देर बाद एक ट्रैक्टर की मदद से ही एंबुलेंस को गड्ढे से बाहर निकाला जा सका। घंटों बाद जब वे अस्पताल पहुंचे, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टर सिर्फ मां की जान बचा पाए, अजन्मे बच्चे ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया था।