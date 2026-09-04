UN की रिपोर्ट: 2050 तक 80 प्रतिशत मुंबई के जलमग्न होने का खतरा

मुंबई पर मंडराता खतरा सिर्फ समुद्र का जलस्तर बढ़ने तक ही सीमित नहीं है। जमीन का धंसना और खारे पानी का मीठे पानी के स्रोतों में मिल जाना भी हालात को और खराब कर रहा है।

शहर के अपने क्लाइमेट एक्शन प्लान ने भी चेतावनी दी थी कि साल 2050 तक मुंबई का 80 प्रतिशत द्वीपीय शहर पानी में डूब सकता है। नरिमन पॉइंट, बांद्रा, धारावी और वर्सोवा जैसे इलाके बाढ़ और जलभराव के सबसे ज्यादा खतरे में हैं। संयुक्त राष्ट्र ने इस गंभीर स्थिति पर तुरंत कार्रवाई करने की अपील की है।