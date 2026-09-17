भारत ने UNSC बैठक में पाकिस्तान को फटकारा, कहा- उन्होंने 9/11 के गुनहगारों को छिपाया
भारत के संयुक्त राष्ट्र राजदूत परवथनेनी हरीश ने खुले तौर पर पाकिस्तान की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने 9/11 के प्रमुख साजिशकर्ताओं जैसे ओसामा बिन लादेन और खालिद शेख मोहम्मद को अपने यहां छिपाया था। ओसामा बिन लादेन एबटाबाद में एक किलेबंद ठिकाने में मिला था, वहीं मोहम्मद को रावलपिंडी से पकड़ा गया था।
परवथनेनी हरीश ने तर्क दिया कि यह इस बात का इशारा है कि आज भी ऐसा माहौल बना हुआ है, जहां लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी संगठन बेरोक-टोक अपनी गतिविधियां चला पाते हैं।
भारत ने एकजुटता और अफगान मदद पर जोर दिया
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने 9/11 हमलों के खिलाफ अपनी कड़ी और मजबूत बात दोहराई।
परवथनेनी ने आतंकवाद के खिलाफ सभी देशों से एकजुट होने की अपील की। उन्होंने इन घटनाओं को आतंकवाद की समस्या का जीता-जागता सबूत बताया। उन्होंने 22 अगस्त, 2026 तक 40 लाख से ज़्यादा अफगानों को वापस लौटाए जाने को लेकर भी चिंता जताई।
परवथनेनी ने मानवीय मदद की आवश्यकता और सम्मानजनक वापसी प्रक्रिया पर विशेष जोर दिया। भारत इन प्रयासों में संयुक्त राष्ट्र और अफगान अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रहा है।