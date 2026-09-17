भारत ने UNSC बैठक में पाकिस्तान को फटकारा, कहा- उन्होंने 9/11 के गुनहगारों को छिपाया

भारत के संयुक्त राष्ट्र राजदूत परवथनेनी हरीश ने खुले तौर पर पाकिस्तान की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने 9/11 के प्रमुख साजिशकर्ताओं जैसे ओसामा बिन लादेन और खालिद शेख मोहम्मद को अपने यहां छिपाया था। ओसामा बिन लादेन एबटाबाद में एक किलेबंद ठिकाने में मिला था, वहीं मोहम्मद को रावलपिंडी से पकड़ा गया था।

परवथनेनी हरीश ने तर्क दिया कि यह इस बात का इशारा है कि आज भी ऐसा माहौल बना हुआ है, जहां लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी संगठन बेरोक-टोक अपनी गतिविधियां चला पाते हैं।