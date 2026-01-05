सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिका नामंजूर कर दी

सुप्रीम कोर्ट से जमानत रद्द होने पर उमर खालिद बोले- अब यही जिंदगी है

क्या है खबर?

दिल्ली दंगे के आरोपी उमर खालिद की सुप्रीम कोर्ट से जमानत इंकार होने पर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) के पूर्व छात्र काफी निराश हैं। उन्होंने कहा कि अब जेल ही उनका जीवन बन गया है। खालिद की साथी बनोज्योत्सना लाहिड़ी ने एक्स पर उनके साथ हुई एक संक्षिप्त व्यक्तिगत बातचीत साझा की। उन्होंने पोस्ट में खालिद के हवाले से लिखा, "जिन अन्य लोगों को जमानत मिल गई है, उनके लिए मैं बहुत खुश हूं, मुझे बहुत राहत मिली है।"