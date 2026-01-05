सुप्रीम कोर्ट से उमर खालिद और शरजील इमाम को झटका, जमानत देने से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को साल 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों से जुड़े गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम ( UAPA ) मामले में उमर खालिद और शरजील इमाम समेत 7 आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई की। इसमें कोर्ट ने मामले की गंभीरता और लगाए गए आरोपों को देखते हुए उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया। बता दें कि सभी 7 आरोपी साल 2020 से ही जेल में बंद हैं और उन्हें लंबे समय से जमानत का इंतजार था।

दोषी दिल्ली पुलिस ने मुकदमे में देरी के लिए आरोपियों को ठहराया दोषी सुनवाई में दिल्ली पुलिस ने मामले में देरी के तर्क का खंडन करते हुए कहा कि सुनवाई स्थगित होने का कारण स्वयं आरोपी थे। आरोपियों के कार्यवाही में सहयोग न करने से मुकदमे में देरी हुई है। पुलिस ने बताया कि व्हाट्सऐप ग्रुप, दिल्ली विरोध समर्थन समूह और जामिया जागरूकता अभियान टीम जैसे संगठनों ने गहरी सोची-समझी साजिश के तहत गतिविधियों के लिए आपसी समन्वय किया था। इसके चलते ही उत्तरी दिल्ली बड़ी हिंसा की चपेट में आई थी।

खारिज दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दी थी जमानत इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने 2 सितंबर, 2025 को मामले में सुनवाई करते हुए आरोपियों की जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया था। कोर्ट ने दिल्ली दंगों की साजिश में आरोपियों की कथित भूमिका को बेहद गंभीर माना था। कोर्ट ने कहा था कि आरोपियों ने विरोध प्रदर्शनों के दौरान जन आंदोलन को भड़काने के उद्देश्य से सांप्रदायिक आधार पर भड़काऊ भाषण दिए थे। इसके बाद आराेपियों ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।

