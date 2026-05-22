उमर खालिद को दिल्ली हाईकोर्ट से मिली 3 दिन की अंतरिम जमानत

उमर खालिद ने ये दी दलील

खालिद ने कोर्ट को बताया कि उनके पिता 71 साल के हैं और सर्जरी के बाद अकेले मां की देखभाल नहीं कर पाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि इससे पहले भी उन्होंने जमानत की सभी शर्तों का पूरी तरह पालन किया है। हालांकि, निचली अदालत ने कहा था कि उनकी दलीलें पर्याप्त नहीं थीं। सरकारी वकीलों ने तर्क दिया था कि यह एक छोटी सर्जरी है और परिवार के दूसरे सदस्य भी मदद के लिए मौजूद हैं। खालिद लगातार इस बात से इनकार करते रहे हैं कि CAA विरोधी प्रदर्शनों से जुड़े दंगों को आयोजित करने में उनकी कोई भूमिका थी।