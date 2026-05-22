उमर खालिद को मिली अंतरिम जमानत, 3 दिन के लिए जेल से आएंगे बाहर

जमानत

इन शर्तों पर मिली उमर को अंतरिम जमानत

उमर 1 जून को सुबह 7 बजे से 3 जून को शाम 5 बजे तक जेल से बाहर रहेंगे। कोर्ट ने एक लाख रुपये के निजी मुचलका भरने का आदेश दिया है। इस दौरान उमर को ये भी निर्देश दिया गया है कि वह दिल्ली-NCR में ही रहेंगे और घर से केवल अस्पताल ही जाएंगे। कोर्ट ने कहा कि उमर को पहले भी पारिवारिक समारोहों के लिए अंतरिम जमानत दी गई थी और उन्होंने सभी शर्तों का पालन किया था।