UIDAI ने आधार में ईमेल अपडेट की दी छूट, दस्तावेज अपलोड की समय सीमा भी बढ़ाई देश Jun 23, 2026

अगर आप अपने आधार में ईमेल अपडेट करना चाहते हैं, तो आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने 1 जुलाई से 31 दिसंबर, 2026 तक के लिए 75 रुपये का यह शुल्क माफ कर दिया है। अब आप आधार मोबाइल ऐप के जरिए बिना कोई फीस दिए अपना ईमेल अपडेट कर सकते हैं। यह फैसला इसलिए लिया गया है ताकि ऑनलाइन अपडेट और भी आसान हो जाएं और लोगों को नामांकन केंद्रों पर लंबी कतारों से राहत मिल सके।