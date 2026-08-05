UIDAI का अलर्ट: आधार में जेंडर जानकारी अपडेट न करने पर रुक सकती हैं सरकारी सेवाएं

अपनी जेंडर जानकारी ठीक करवाने के लिए बस अपने नजदीकी आधार एनरोलमेंट या अपडेट सेंटर पर जाएं। इन सेंटरों का पता लगाने के लिए आप UIDAI की वेबसाइट पर उपलब्ध आधिकारिक आधार सेंटर लोकेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं।

इसके अलावा, जागरूकता पोस्टर में दिए गए QR कोड को स्कैन करके भी आप आसानी से ढूंढ सकते हैं। UIDAI यह भी सलाह देता है कि नाम, पता और मोबाइल नंबर जैसी अपनी अन्य जानकारियों की भी जांच कर लें। ऐसा करने से आधार से जुड़ी किसी भी सेवा में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी।