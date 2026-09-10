प्रवासी भारतीयों को भी मिलेगा आधार एक्सेस, UIDAI ने उठाया बड़ा कदम

प्रवासी भारतीयों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) अब विदेशों में रहने वाले भारतीयों को भी आधार का एक्सेस देने की तैयारी कर रहा है। यह जानकारी ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 में UIDAI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) सौरभ विजय ने दी। इस पहल से विदेशों में बसे भारतीय, देश की सेवाओं का आसानी से इस्तेमाल कर पाएंगे और अपने वतन से जुड़े रह सकेंगे, फिर चाहे वे दुनिया के किसी भी कोने में हों।