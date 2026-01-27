UGC नियम पर शुरू हंगामे के बीच शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बोले- कोई भेदभाव नहीं होगा

बयान

क्या बोले प्रधान?

प्रधान ने कहा, "मैं विनम्रता से आश्वस्त करना चाहता हूं कि किसी का उत्पीड़न नहीं होने दिया जाएगा और न ही किसी का भेदभाव होगा। भेदभाव के नाम पर किसी को कानून के दुरुपयोग का अधिकार नहीं हो, ये UGC, भारत सरकार और राज्य सरकार का दायित्व होगा। भारत में कुछ भी व्यवस्था हो, वो भारतीय संविधान के परिधि में होगी। ये व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में आई है। मैं आश्वस्त करता हूं कि किसी पर अत्याचार नहीं होगा।"