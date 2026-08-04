मद्रास हाई कोर्ट उदयनिधि स्टालिन को से बड़ी राहत, गिरफ्तारी पर लगाई रोक

स्टालिन की आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर केवल पुलिस में ही नहीं, बल्कि राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) में भी शिकायतें दर्ज की गईं। बताया जा रहा है कि यह टिप्पणी भीड़ द्वारा एक फिल्म अभिनेता के नाम पर लगाए गए नारों से संबंधित थी। चूंकि 5 अगस्त को विधानसभा का बजट सत्र शुरू होना है और गिरफ्तारी की आशंका थी, इसलिए न्यायाधीश ने पुलिस को निर्देश दिया है कि जब तक उनकी याचिका पर सुनवाई न हो, तब तक उन्हें गिरफ्तार न किया जाए। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि कोई भी फैसला सुनाने से पहले उसे आरोपों से जुड़ी सभी जानकारी मुहैया कराई जाए।