बड़े शहरों में बच्चे पालने की लागत 6.75 करोड़ रुपये तक पहुंची, परिजनों की बढ़ी परेशानी

माता-पिता को ट्यूशन के अलावा झेलने पड़ रहे हैं ये खर्च

आध्ये ने बताया कि बच्चे पालने का असली खर्च सिर्फ ट्यूशन फीस तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इससे कहीं ज्यादा है। ट्यूशन फीस तो वैसे भी हर साल 2 से 10 लाख रुपये तक होती ही है। इसके अलावा, माता-पिता को 21 सालों तक बच्चों के खेलकूद, संगीत की क्लास, कोचिंग, गैजेट्स, घूमने-फिरने, इलाज और उनकी जीवनशैली से जुड़ी जरूरतों पर भी बड़ा पैसा खर्च करना पड़ता है। उन्होंने यह भी कहा कि आमतौर पर मास्टर या Phd जैसी उच्च शिक्षा का खर्च बच्चे खुद लोन लेकर या फिर अपनी कमाई से उठाते हैं। इसलिए, समय से पहले सही तरीके से योजना बनाना बेहद जरूरी है।