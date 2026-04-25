UBSE 10वीं 12वीं रिजल्ट: 2 लाख से अधिक छात्रों का इंतजार खत्म, जानें अपना नतीजा!

ऐसे करें UBSE की प्रोविजनल मार्कशीट डाउनलोड

अपनी प्रोविजनल मार्कशीट डाउनलोड करने के लिए आप UBSE की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं। इस प्रोविजनल मार्कशीट में आपका नाम, रोल नंबर, हर विषय में मिले अंक, कुल स्कोर और नतीजे की स्थिति जैसी सभी जानकारी दी होगी। मार्कशीट डाउनलोड करने के बाद सभी जानकारियों को ध्यान से चेक कर लें। अगर इसमें कोई भी गलती नजर आती है, तो मदद के लिए अपने स्कूल से संपर्क करें।