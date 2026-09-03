महाराष्ट्र में उबर, ओला, रैपिडो को लाइसेंस संकट, अब क्या होगा?

उबर, ओला और रैपिडो के प्रतिनिधियों के साथ 4 सितंबर को एक बैठक होनी है। इस बैठक में आगे क्या कदम उठाए जाएं, इस पर फैसला लिया जाएगा। फिलहाल, इन कंपनियों की सेवाएं बंद नहीं की गई हैं।

हालांकि, मंत्री सरनाइक ने फिर दोहराया कि इन कंपनियों को नियमों का पालन करने के लिए पूरा समय दिया गया था। अब विभाग ही तय करेगा कि इन पर क्या कार्रवाई की जाए। इस नई नीति के तहत, अब बेस किराए सरकारी अधिकारियों द्वारा तय किए जाएंगे। इसमें 25 प्रतिशत तक की छूट दी जा सकेगी, जबकि पीक आवर्स में सर्ज प्राइसिंग अधिकतम 1.5 गुना तक होगी। साथ ही, ड्राइवरों को कुल किराए का कम से कम 80 प्रतिशत हिस्सा मिलना चाहिए और उन्हें काम के घंटों की सीमा का भी पालन करना होगा। पुणे में, उबर और रैपिडो को अभी भी ई-बाइक टैक्सी की मंजूरी का इंतजार है।