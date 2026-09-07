झारखंड में नदियों का कहर: 2 किशोरों की मौत, 3 लापता

इसी बीच, सरायकेला-खरसावां जिले के एक चेक डैम में भी तेज बहाव की चपेट में आकर दो और किशोर बह गए। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF) समेत बचाव दल अब भी उनकी तलाश में जुटे हैं। वहीं, पूर्वी सिंहभूम में राजीव कुमार सिंह अपने दोस्तों के साथ गहरे पानी में उतरने के बाद लापता हो गए। यहां भी राहत और बचाव कार्य जारी है। ये घटनाएं हमें इस बात की गंभीर याद दिलाती हैं कि नदियों के आसपास हमेशा अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि यहां पानी का स्तर अचानक तेजी से बढ़ सकता है।